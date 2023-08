Il 20 agosto in Ecuador si è tenuto il primo turno delle elezioni presidenziali. Nessuno dei candidati ha ottenuto il 50 per cento dei voti, quindi il nuovo presidente sarà deciso al ballottaggio del 15 ottobre. Si sfideranno Luisa González (nella foto), candidata del partito Movimiento revolución ciudadana (legato all’ex presidente Rafael Correa, sinistra), che ha ottenuto circa il 33 per cento dei voti, e l’imprenditore Daniel Noboa Azin, che a sorpresa è arrivato secondo con il 23 per cento dei voti. “La campagna elettorale è stata segnata dalle azioni dei gruppi legati al narcotraffico, in particolare dall’omicidio del candidato Fernando Villavicencio”, scrive Bbc Mundo. Christian Zurita, il candidato centrista che ha sostituito Villavicencio, è arrivato terzo. ◆