Secondo uno studio sui gemelli pubblicato su npj Science of Learning, il successo scolastico, o meglio la durata complessiva del percorso formativo, dipende più di quanto si pensasse dai fattori genetici rispetto al contesto familiare. Le coppie di gemelli sono un campione ideale per “misurare” il ruolo dei geni e dell’ambiente su specifici caratteri comportamentali come il livello d’istruzione. Tenendo conto che i gemelli identici condividono l’intero corredo genetico, mentre quelli non identici circa la metà, e del livello di scolarizzazione dei genitori, i ricercatori hanno ipotizzato che i modelli precedenti sovrastimassero il ruolo dell’ambiente. Analizzando il livello scolastico di quasi mille famiglie tedesche, con gemelli identici e non, hanno infatti visto che i genitori tendevano ad avere lo stesso livello di istruzione. Un fattore che, se considerato, faceva scendere l’influenza dell’ambiente sul livello scolastico dei gemelli dal 43 al 26 per cento.