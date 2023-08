Il turismo artico potrebbe avere benefici imprevisti. Alle isole Svalbard, in Norvegia, la crescente popolarità delle escursioni sul ghiaccio ha aumentato la presenza dei cani da slitta e, con loro, della vegetazione nelle aree in cui vivono. Secondo uno studio preliminare pubblicato su EcoEvoRxiv, è la conseguenza dell’effetto fertilizzante a lungo termine delle deiezioni dei cani e degli avanzi di cibo. Le immagini satellitari mostrano che, dal 1985 al 2021, le aree verdi sono quasi raddoppiate in corrispondenza dei recinti per cani e degli allevamenti.