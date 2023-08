Najla el Mangoush ( nella foto ), ex ministra degli esteri del governo libico con sede a Tripoli, è scappata all’estero il 28 agosto per timori legati alla sua sicurezza, dopo che era stata sospesa per aver incontrato segretamente il collega israeliano Eli Cohen. Come scrive Haaretz, il 27 agosto il ministero degli esteri israeliano aveva reso noto che El Mangoush e Cohen si erano visti a Roma. Le autorità israeliane ringraziavano il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani per aver ospitato l’incontro, il primo tra i due paesi, visto che la Libia non riconosce formalmente Israele e tra l’opinione pubblica libica c’è ancora un forte sostegno per la causa palestinese. Appena si è diffusa la notizia nella capitale libica sono scoppiate grandi proteste.