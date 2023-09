Roy Melvin Cox e Aaron Michael Jones, californiani, avevano progettato un software che telefona a persone scelte a caso, gli dice che l’assicurazione sulla loro auto sta per scadere e propone di rinnovargliela. In tre mesi hanno fatto circa cinque miliardi di queste chiamate. Dovranno pagare una multa di 300 milioni di dollari: lo ha deciso la Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti.