Gli allagamenti causati dal passaggio del ciclone Daniel sulla Libia orientale, l’11 settembre. Le piogge torrenziali hanno fatto crollare due dighe vicino alla città costiera di Derna, che ha subìto danni gravissimi. Si calcola che un quarto del centro abitato sia andato distrutto dal fiume di fango che si è riversato nelle sue strade. Il bilancio delle vittime, registrate anche in città come Al Bayda e Al Marj, supera i cinquemila morti. Diecimila persone sono date per disperse e più di 36mila hanno dovuto abbandonare le loro case.