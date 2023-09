◆ Nell’ultimo portfolio (Internazionale 1528) c’è una foto in particolare, quella di Hellen, che fa capire il senso del titolo I corpi delle donne come campi di battaglia del lavoro che la fotografa Cinzia Canneri ha dedicato alle sofferenze delle donne eritree ed etiopi durante il conflitto nel Tigrai. Nell’articolo “Il crimine più taciuto” (Internazionale 1527) una ricercatrice in diritti umani che aiuta le sudanesi stuprate durante la guerra nel loro paese spiega come i corpi delle donne siano “diventati parte del campo di battaglia”. E sempre nello stesso articolo un’esperta di diritti delle donne dice: “Gli uomini in divisa usano la violenza sessuale per rafforzare gerarchie di genere radicate, che collocano le donne, di qualunque etnia o religione, al livello più basso della società”. Forse succede in qualunque paese e a prescindere dal fatto che i maschi indossino una divisa, considerando ciò che accade anche in Italia.

Daniele Baldisserri