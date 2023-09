Il 9 settembre a Cali, parlando alla conferenza dei paesi latinoamericani e caraibici sulle droghe, il presidente colombiano Gustavo Petro ha chiesto di creare un’alleanza regionale contro il narcotraffico e ha sottolineato la necessità di riconoscere il consumo di droga come un problema di salute pubblica. “Petro ha chiuso l’incontro dicendo che cinquant’anni di cosiddetta guerra alla droga sono stati un fallimento e all’America Latina hanno portato solo sangue e violenza”, scrive la Reuters. Alla fine dell’incontro i rappresentanti dei vari paesi hanno sottolineato in una dichiarazione congiunta che il consumo di droga e la sua domanda vanno combattuti con l’educazione e con politiche pubbliche mirate a ridurre la povertà, le disuguaglianze e la mancanza di opportunità per il futuro.