Una ragazza tra le macerie della città vecchia di Marrakech, colpita l’8 settembre da un terremoto di magnitudo 6,8 che ha causato più di 2.900 morti e 5.530 feriti. Le autorità marocchine hanno accettato l’invio di squadre di ricerca e salvataggio da Spagna, Regno Unito, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, mentre la Croce rossa internazionale ha lanciato un appello per raccogliere circa cento milioni di euro in modo da sostenere le operazioni di soccorso. Migliaia di marocchini si sono mobilitati per portare aiuto ai villaggi delle zone di montagna, devastati dal sisma e difficili da raggiungere.