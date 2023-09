Da una ricerca condotta in Danimarca su due milioni di donne in età riproduttiva è emerso che l’uso dei comuni antidolorifici non steroidei in combinazione con alcuni anticoncezionali ormonali aumenta il rischio di tromboembolismo venoso, cioè la formazione di coaguli nelle vene. L’aumento è contenuto (riguarda soprattutto gli anticoncezionali a base sia di progestinici sia di estrogeni), e il rischio in termini assoluti è basso, ma considerando la diffusione di entrambi i farmaci, le donne dovrebbero essere informate della possibile interazione, scrive il British Medical Journal.