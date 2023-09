Biodiversità Per la prima volta una popolazione stabile di Solenopsis invicta, una formica originaria del Sudamerica, è stata individuata in Europa. Ottantotto nidi sono stati scoperti vicino a Siracusa, in Italia. L’insetto, conosciuto anche come formica di fuoco, si è già diffuso in Messico, negli Stati Uniti, nei Caraibi, in Cina, a Taiwan e in Australia. La Solenopsis invicta può pungere le persone, danneggiare gli ecosistemi e causare problemi all’agricoltura, scrive Current Biology.