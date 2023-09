È stato creato un catalogo delle cellule umane (nella foto quelle della pelle), con una stima della quantità e della dimensione di ogni tipo. Sono stati considerati circa 1.200 tipi di cellule appartenenti a sessanta tessuti, mediamente presenti in un uomo, una donna e un bambino di dieci anni. In generale più è grande il tipo di cellula, meno è abbondante nel corpo. Gli autori stimano che un uomo abbia circa 36 miliardi di cellule, una donna 28 e un bambino 17. Secondo Pnas il catalogo potrebbe essere utile in molti campi di ricerca.