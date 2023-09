Tornando a casa Johnny Abney di Dallas, in Texas, Stati Uniti, ha trovato la porta aperta e l’appartamento completamente vuoto. “Mobili, vestiti, la tenda della doccia, la verdura che avevo in frigo: non c’era più niente”, ha raccontato Abney, che ha subito chiamato la polizia. Il mistero si è risolto contattando l’agenzia immobiliare che gli aveva affittato l’appartamento. “C’è stato un equivoco”, ha dichiarato un dipendente dell’agenzia. “Dovevamo svuotare l’appartamento accanto”.