Zoologia Anche di notte le zanzare riescono spesso a sfuggire a chi prova a schiacciarle. Non fanno infatti affidamento sulla vista, ma sulla percezione del flusso d’aria, scrive New Scientist. Secondo lo studio le palette forate sono più efficaci delle altre, perché riducono il flusso d’aria. Gli insetti sfruttano la pressione generata dalla paletta anche per allontanarsi più rapidamente.