Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ( nella foto, a sinistra ) è andato a Mosca il 18 settembre, dove ha incontrato il suo collega, Sergej Lavrov, scrive la Bbc. In quanto potenze globali e membri permanenti del consiglio di sicurezza dell’Onu, Cina e Russia hanno una responsabilità speciale nella stabilità strategica mondiale, ha detto Wang. Il giorno prima Wang aveva visto il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan a Malta, dove hanno sondato il terreno per un eventuale vertice tra il presidente cinese Xi Jinping e quello statunitense Joe Biden.