La prima figlia di Sauhry Turner, Jasmine, è nata il 3 settembre del 2020 all’AdventHealth Ocala, in Florida, Stati Uniti. La seconda, Jessica, è nata nello stesso ospedale il 3 settembre 2021. La terza, Juliet, il 3 settembre 2023. Sono stati tre parti naturali e senza nessun intervento medico. “È decisamente il nostro giorno fortunato!”, ha commentato il padre delle bambine, Jeremy. Secondo Roger Heath-Brown, professore emerito di matematica pura all’università di Oxford, nel Regno Unito, le probabilità che tre fratelli o sorelle festeggino il compleanno lo stesso giorno sono una su 48.627.125. I genitori hanno deciso che le bambine faranno sempre una grande festa insieme e avranno tre regali diversi, ma non hanno ancora deciso per la torta.