Un’imbarcazione sul Rio delle Amazzoni, in un tratto in cui il fiume è ancora navigabile ma il livello delle acque si è abbassato notevolmente. La causa è una grave siccità, che sta infliggendo enormi danni sia alla fauna fluviale sia alle migliaia di persone che vivono vicino al corso d’acqua. Il governo brasiliano sta studiando delle misure per aiutare chi di solito usa il Rio delle Amazzoni per trasportare generi alimentari e altri beni di prima necessità. Molti abitanti degli stati di Amazonas e Acre ricevono acqua, cibo e medicinali attraverso un ponte aereo.