In Ucraina la prima settimana di ottobre è stata segnata da uno dei peggiori attacchi russi dall’inizio della guerra. Il 5 ottobre le forze di Mosca hanno colpito con missili Iskander un bar e un negozio nel villaggio di Hroza ( nella foto ), nei pressi della città di Kupjansk, uccidendo 53 civili, tra cui un bambino di sei anni. Gli attacchi sono continuati anche nei giorni successivi in diverse parti del paese, provocando la morte di altre due persone. Intanto, scrive Kyiv Independent, il presidente Volodymyr Zelenskyj è andato in visita ufficiale in Romania, il paese dove si trova il porto di Costanza, da cui transita il grosso delle esportazioni ucraine di grano.