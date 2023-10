A novembre l’ufficio nazionale di statistica cinese farà un sondaggio a campione per capire com’è cambiata la popolazione, scrive il China Daily. Il sondaggio si svolgerà nelle aree rurali e urbane di tutto il paese e servirà a capire come invertire l’andamento demografico, per la prima volta in stallo. Il governo userà i risultati del sondaggio per formulare politiche che riguardano l’economia, lo sviluppo sociale e la popolazione in Cina. L’ultimo censimento, che si svolge ogni dieci anni, risale al novembre 2020.