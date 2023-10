Archeologia Si stima che in Amazzonia esistano più di diecimila strutture in terra costruite da civiltà precolombiane (nella foto). Sono coperte dalla vegetazione, ma è stato possibile individuarle dall’alto grazie al lidar, un laser per il rilevamento a distanza. In un’area di circa cinquemila chilometri quadrati, lo 0,08 per cento del bacino amazzonico, sono state trovate 24 strutture, tra cui villaggi fortificati, siti cerimoniali e geoglifi. Intorno a esse la composizione della foresta è diversa, con una maggiore abbondanza di alberi usati dalle popolazioni locali. Secondo lo studio, pubblicato su Science, è possibile che in Amazzonia siano presenti da 10.272 a 23.648 strutture ancora da scoprire, soprattutto nell’area sudoccidentale. Il bacino amazzonico è abitato da circa dodicimila anni.