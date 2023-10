◆ Sabato 7 ottobre mi sono svegliato e ho notato che la maggior parte dei miei contatti su Instagram postava la frase “Pray for Israel”. Mi sono chiesto perché nessuno pregasse anche per i palestinesi. In una guerra perdono tutti e non ci sono morti meno importanti di altri. Giorgio Esposito

◆ Nell’articolo sull’inquinamento nella zona di Cremona (Internazionale 1531) sono evidenziate diverse cause e tra queste l’uso indiscriminato dell’auto, nonostante sia acclarato che hanno un impatto ambientale molto inferiore rispetto ad altre attività umane. Ciò che colpisce, in questo come

in altri articoli analoghi, è l’assoluta indifferenza al numero di voli civili, militari e commerciali che impegnano i nostri cieli. Cremona, per esempio, ha in un raggio di 150 chilometri la bellezza di cinque aeroporti. Sarebbe inutile dilungarsi sull’impatto ambientale generato dall’attività di tutti questi aeroporti, ma sarebbe interessante sapere quanti ambientalisti, vegani

e animalisti rinunciano al fascino del Tibet, alla magia dell’aurora boreale, all’incanto delle balene in Patagonia

o, banalmente, agli acquisti online per proteggere l’ambiente dagli effetti degli aerei supersonici.

Fabio Zanaglia