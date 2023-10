**◆ **Non se ne può più. La dose quotidiana di ferocia, sangue, morte, sta diventando di anno in anno, di mese in mese, di ora in ora, intollerabile. Meno male che in tv e sui giornali c’è sempre gente che la sa molto lunga e appena il tg racconta l’orrore del momento, ecco che di quell’orrore mostrano di sapere tutto da tempo. Spesso non è una vanteria, sanno davvero tutto, cause e concause che covavano il peggio d’oggi da decine o migliaia d’anni. Il bello – anzi il brutto – è che mentre loro parlano, voi seduti davanti allo schermo vi scoprite nella testa le stesse informazioni e pensate: guarda un po’, anche io sapevo tutto, solo che preso da mille guai ho tirato avanti per i fatti miei. E vi viene in mente che se sapevano già tutto gli ospiti televisivi e hanno tirato avanti per i fatti loro, se sapevate già tutto perfino voi e avete tirato avanti per i fatti vostri, a maggior ragione dovevano sapere già tutto i grandi del mondo con le loro schiere di valvassini grandicelli, tutti sapientoni. E concludete che questa scheggia di roccia è governata da gente che sa tutto sempre a sangue versato, a orrore trionfante, ma se si tratta di sistemare le cose prima, sono ferocissimi ottusi mentecatti che corrono dietro soltanto agli orrendi fatti loro e se ne fottono, autocrati e democratici, del grande puzzle dell’Orrore che pezzo dietro pezzo vanno loro stessi componendo.