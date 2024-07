Io e il mio partner stiamo insieme da quasi trent’anni. Lui non è mai stato preso quanto me dal sesso, dai sentimenti e dall’intimità, e le cose sono peggiorate dopo che sei anni fa gli hanno tolto un tumore maligno al cervello. Oggi, dopo la chemioterapia e il trapianto di cellule staminali, è guarito dal cancro. Ma dopo la scoperta del tumore ha perso qualunque interesse per l’attività sessuale e romantica. Tre anni fa mi sono arrischiata a farglielo notare, dato che ho ancora esigenze e desideri, e mi ha detto che a lui le cose vanno bene come stanno. A me no. Gli ho detto che voglio poter soddisfare le mie esigenze altrove, ogni tanto, con molta discrezione, ma lui non vuole che lo faccia. Qualche settimana fa abbiamo provato ad avere rapporti intimi con “moderato” successo. Non ci sono stati orgasmi e abbiamo smesso dopo mezz’ora. Lo scorso fine settimana in teoria dovevamo riprovarci, ma lui mi ha detto che proprio non ce la faceva. Ha zero desiderio sessuale. Non si è fatto vedere da un dottore per nessun tipo di esame, anche se qualche anno fa l’oncologo gli aveva detto che dal punto di vista medico non ha più nulla che non vada. Io sto esaurendo la pazienza. Che non voglia avere rapporti, passi. Però non deve negarmi il diritto di appagare le mie esigenze. Mi sbaglio? Comunque, io ho 64 anni e lui 57, e lavora a tempo pieno da casa nostra, che è bellissima. Andiamo d’accordo su tutto tranne che sul sesso. Qualcosa deve pur cambiare. Io non ho intenzione di chiudere la nostra storia. A convincerlo ci ho provato, per non sentirmi una traditrice e una fedifraga, ma senza successo. Gradirei un consiglio.

Chiunque legga la mia rubrica da più di tre mesi sa già cosa sto per rispondere a questa domanda – “Fai quel che devi per restare sposata e sana di mente” – perciò dirò una cosa diversa.

Sappiamo per esperienza personale e altrui che due persone possono essere innamorate senza essere sulla stessa lunghezza d’onda nello stesso momento. Una delle due può essere pronta a intavolare il discorsone “Definiamo il nostro rapporto” e l’altra no. Una delle due può essere pronta a dire “Ti amo” mentre l’altra non è ancora pronta a dirlo o a sentirselo dire. Una delle due può volere la monogamia mentre l’altra non vuole una relazione esclusiva dal punto di vista sessuale. Una delle due può essere pronta a fidanzarsi ufficialmente, sposarsi o restare incinta mentre l’altra non vuole ancora il matrimonio o dei figli.

Parliamo con amici e familiari di questi momenti di disaccordo, in cui non siamo sulla stessa lunghezza del nostro partner sentimentale, e vediamo questi conflitti risolti nelle commedie romantiche e nelle sitcom. Perciò spesso sappiamo già, ancora prima di trovarci in situazioni analoghe, che è possibile che due persone siano sulla stessa lunghezza d’onda – riguardo al matrimonio, alla monogamia o ai figli – perché lo abbiamo visto fare o lo abbiamo già fatto noi stessi una o due volte.

Ovviamente nessuna coppia è sulla stessa lunghezza d’onda su tutto, ma nessuna relazione va avanti a lungo – nessuna relazione dura decenni – se una coppia non riesce a trovarsi d’accordo sulle cose importanti. Definire il rapporto, fidanzarsi ufficialmente, sposarsi, avere figli o meno: dato che la maggior parte delle cose importanti su cui dobbiamo trovare un accordo in una relazione arrivano abbastanza presto, è facile andare avanti come se niente fosse, pensando di esserci lasciati alle spalle certi discorsi. Salvo poi rimanere di sasso quando il nostro partner decide che con il sesso ha chiuso – per qualsiasi ragione – e noi no.

Innanzitutto, Wants, tanta solidarietà a te a al tuo partner. Dev’essere stato incredibilmente stressante farsi operare di tumore al cervello, subire la chemioterapia e un trapianto di cellule staminali. Il crollo della libido del tuo partner potrebbe essere legato ai problemi di salute che ha affrontato oppure solo una coincidenza, dato che alcuni invecchiando perdono interesse per il sesso. Se al tuo partner davvero non manca il sesso, Wants, può darsi che non sia motivato a farsi vedere da un medico per risolvere questi problemi di libido. E se non è proprio più interessato a fare sesso con te – cosa che a volte succede dopo anni o decenni insieme (perdonami la franchezza) – può darsi che non voglia andare da un dottore perché un problema medico o uno squilibrio ormonale non risolto gli danno la scusa per convincersi che in qualche modo sta risparmiando i tuoi sentimenti.

Ci sono vari modi per risolvere la questione: