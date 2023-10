“La mia vita è stata molto noiosa”, ammette Dorothy Hoffner, un’operatrice telefonica in pensione di Chicago in Illinois, negli Stati Uniti. Così cinque anni fa si è lanciata con il paracadute. Aveva cento anni. Ora ne ha 105 e ha deciso di riprovarci, anche perché la prima volta avevano dovuto spingerla fuori dall’aeroplano. Vuole farlo anche per entrare nel Guinness dei primati come la paracadutista più vecchia della storia. Il record è di una donna che aveva 103 anni.