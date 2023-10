Sono pastori bugiardi e indossano vesti da angelo sul campo di battaglia dove Dio non li perdonerà o forse sì, chissà. In questi giorni i satelliti sono puntati sul Medio Oriente, nelle orecchie risuonano bastonate e pugni. Hanno mandato in licenza anche la guerra così che gli angeli di carta mettessero razioni di cioccolato in bocca a ogni soldato. “È arrivata la pace, è arrivata la pace…”. Poi ecco che qualcuno arriva e strappa le vesti da angelo gridando: la pace è solo nel letto dei presidenti.

Faryad Shiri è un poeta e traduttore curdo iraniano nato nel 1969. Ha pubblicato raccolte poetiche in persiano e in curdo. Questa poesia, tratta dalla raccolta Va tan forooshi nist (“E il corpopatria non è in vendita”, Negah 2010), è stata tradotta dal persiano da Faryad Shiri, Francesca Cosi, Alessandra Repossi, Sara Asareh e Sahar Tavakoli durante una residenza presso la Translation house Looren, a Hinwil, in Svizzera, nell’estate del 2023.