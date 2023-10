Zoologia Molti animali selvatici temono la presenza umana più di quella dei leoni, scrive Current Biology. I ricercatori hanno piazzato degli altoparlanti, nel parco nazionale Kruger, in Sudafrica, trasmettendo registrazioni di spari e di suoni emessi da leoni, cani ed esseri umani. Questi ultimi spingevano gli animali a fuggire molto più rapidamente.

Salute Uno studio pubblicato su Pnas afferma che la pandemia di influenza del 1918-19 ha fatto più morti tra gli individui in cattiva salute, contraddicendo la tesi secondo cui la malattia aveva colpito in modo simile tutta la popolazione. L’analisi dei resti ossei di 369 giovani vittime statunitensi ha rivelato che i soggetti con problemi di salute avevano più probabilità di morire. Si stima che la pandemia abbia causato 50 milioni di morti in tutto il mondo.