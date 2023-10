Spinte dalle incertezze economiche e dalle tensioni geo­politiche, molte famiglie ricche cinesi si stanno affrettando a spostare i loro soldi all’estero, scrive Bloomberg. Dal momento che il governo limita a cinquantamila dollari all’anno la cifra che può essere mandata in altri paesi, in tanti ricorrono a metodi clandestini. In particolare, affidano il denaro a più estranei che s’impegnano a farli arrivare fuori della Cina. Non ci sono cifre ufficiali sull’attività, ma un’inchiesta giudiziaria nella provincia di Gansu ha fatto venire alla luce nel 2021 un’operazione che ha coinvolto 10,3 miliardi di dollari distribuiti su più di ottomila conti bancari.