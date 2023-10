◆ In merito all’articolo di Louis Chilton (Internazionale 1534) sulla durata dei film, recentemente ho riguardato insieme a mia figlia Via col Vento, Apocalypse Now e 2001: odissea nello spazio. Già che c’ero mi sono rivisto in solitaria, su schermo grande, tre capolavori di David Lean: Lawrence d’Arabia, Il dottor Zivago e Il ponte sul fiume Kwai. Le visioni mi sono sembrate leggerissime, il mio cuore palpitava e le mie pupille erano più dilatate di quelle di Alex DeLarge. Non ho voglia di sforzarmi, non sono tenace, non ho pazienza, ho una soglia dell’attenzione di un organismo monocellulare se ho sbadigliato continuamente prima di arrivare alla fine di Tenet, di Oppenheimere pure diKillers of the flower moon? Che ragione c’è di continuare a ribadire concetti già chiari nell’ultima ora di tanti film? A volte si ha l’impressione che l’eccessiva durata nasconda la necessità di riempire il tempo a disposizione, come nelle serie tv. Ma un film non è una serie tv, la gente non salta le puntate al cinema.

Aldo Manfredi