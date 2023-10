Contadini pregano per chiedere il ritorno della pioggia in un campo di riso bruciato dalla siccità. In Indonesia la stagione secca normalmente dura da giugno ad agosto, ma quest’anno si è protratta molto più a lungo a causa del Niño e di altri fenomeni climatici ricorrenti. La mancanza di precipitazioni ha favorito gli incendi e danneggiato i raccolti, provocando un forte rincaro dei generi alimentari in un paese già colpito dal rallentamento dell’economia globale. Il governo ha prorogato la distribuzione gratuita di riso alle famiglie più povere.