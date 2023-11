Il 7 novembre il primo ministro socialista António Costa si è dimesso. In carica dal 2015, il premier è indagato nell’ambito di un’inchiesta su corruzione, traffico di influenze e abuso d’ufficio in progetti legati alla transizione energetica, in particolare all’estrazione di litio e alla produzione di idrogeno verde. La polizia ha fatto decine di perquisizioni e ha arrestato cinque persone, tra cui il capo dello staff di Costa, Vítor Escária, e l’uomo d’affari Diogo Lacerda Machado, che fa parte della cerchia ristretta del leader . A lui in passato era stato affidato uno dei progetti di punta del governo: la nazionalizzazione della compagnia aerea Tap. Secondo Público “Costa si sacrifica in nome della dignità della repubblica, forse con un certo sollievo, perché evita un terzo mandato che gli è sempre sembrato troppo pesante”.