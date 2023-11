Il presidente polacco Andrzej Duda ha dato l’incarico di formare il governo al premier uscente Mateusz Morawiecki ( nella foto ), del partito ultraconservatore Diritto e giustizia (Pis), che ha ricevuto più voti alle elezioni del 15 ottobre, ma è stato sconfitto dalle forze d’0pposizione e non ha i numeri per governare.“Duda ha fatto gli interessi del suo vecchio partito”, scrive Rzeczpospolita. “La sua decisione manterrà il Pis al potere per qualche altra settimana, dandogli la possibilità di cercare una maggioranza parlamentare. Un obiettivo però difficilmente raggiungibile”.