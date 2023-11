◆ Sono una vostra abbonata storica. In questo mese in cui il conflitto in Medio Oriente è tornato sulle pagine di tutto il mondo, sono scioccata dalla propaganda e dalla disinformazione portata avanti da molte istituzioni e fonti d’informazione a sostegno di Israele, in cui la logica della vendetta è difesa a scapito della catastrofe umanitaria che sta vivendo Gaza. Leggere Internazionale conferma la mia convinzione a sostenervi per avere accesso a un’informazione libera, corretta, che si sforza sempre di raccontare l’attualità analizzando le cause con uno sguardo attento a chi subisce direttamente gli eventi del mondo.

Chiara Bardelli