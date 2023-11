Colin Deveraux, un allevatore di bestiame del Northern Territory, in Australia, stava lavorando vicino a un fiume quando è stato attaccato da un coccodrillo, che gli si è attaccato al piede destro. “Mi ha scosso come una bambola di pezza”, ha raccontato l’uomo. Il coccodrillo ha tentato di trascinare Deveraux nell’acqua, mentre lui cercava di calciare l’animale con il piede sinistro. Poi, con una mossa che ha descritto come “semi-accidentale”, i suoi denti si sono incastrati nella palpebra dell’animale. “Gli ho dato un morso e lui mi ha lasciato andare”. Deveraux è riuscito a scappare fino all’ospedale più vicino, dove è ricoverato da qualche settimana. Ha mantenuto l’uso delle dita dei piedi.