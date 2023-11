A due mesi dal terremoto in Marocco, che ha ucciso quasi tremila persone e distrutto interi villaggi sui monti dell’Atlante, le donne delle comunità berbere stanno facendo particolarmente fatica a riprendere la loro vita, scrive The New Humanitarian. Molte hanno perso i laboratori in cui producevano tappeti e oggetti di artigianato. A fine settembre il governo aveva promesso aiuti economici alle famiglie colpite dal sisma, ma i soldi non sono sufficienti. Per questo a ottobre sono scoppiate delle proteste contro le autorità.