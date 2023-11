Auto in coda sulla strada per Grindavík. La cittadina è stata evacuata l’11 novembre per timore di un’imminente eruzione vulcanica, ma due giorni dopo le autorità hanno concesso agli abitanti qualche ora di tempo per recuperare i loro effetti personali. Dalla fine di ottobre nell’area a sudovest di Reykyavík sono state registrate migliaia di scosse sismiche, dovute al movimento del magma vicino alla superficie. L’Islanda si trova sulla dorsale medio atlantica ed è uno dei luoghi geologicamente più instabili del pianeta, con circa trenta sistemi vulcanici attivi.