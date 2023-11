Un gruppo di medici di diverse nazionalità ha scritto sulla rivista scientifica britannica The Lancet una lettera chiedendo che si metta fine alle uccisioni di civili nel conflitto tra Hamas e Israele. Sono medici norvegesi, italiani, greci, brasiliani, statunitensi, sudanesi, svedesi, filippini, britannici. “Sottoporre i cittadini di Gaza a punizioni collettive è una violazione del diritto internazionale umanitario ed è espressamente vietato dai trattati internazionali, compreso l’articolo 33 delle Convenzioni di Ginevra”. Attraverso questa lettera, continuano i medici, “imploriamo i nostri colleghi di tutto il mondo e la comunità medica internazionale di alzare la voce e condannare ogni tipo di violenza contro i civili. Chiediamo che sia riconosciuta la catastrofe umanitaria in corso e che ci sia la più ampia mobilitazione di protesta. Esortiamo il governo israeliano a cessare la punizione collettiva dei civili palestinesi a Gaza e ad aprire le frontiere alle organizzazioni umanitarie per fornire assistenza. Chiediamo inoltre ad Hamas di smettere di colpire la popolazione civile israeliana e di rilasciare incondizionatamente tutti gli ostaggi. Invitiamo i nostri colleghi a esercitare pressioni sui rispettivi governi affinché compiano ogni sforzo per evitare ulteriori aggressioni militari nei confronti di persone innocenti”. ◆