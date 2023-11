Il 17 novembre il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan è stato ricevuto a Berlino dal presidente Frank-Walter Steinmeier e dal cancelliere Olaf Scholz. I leader hanno parlato della guerra in corso a Gaza (Erdoğan ha chiesto un cessate il fuoco, mentre Scholz ha ribadito il diritto d’Israele a difendersi), ma non solo: “La Germania vuole che la Turchia porti avanti l’accordo con l’Unione europea per arginare il flusso di migranti verso l’Europa. In cambio, Erdoğan ha chiesto un allentamento delle norme sui visti per i cittadini turchi e l’autorizzazione di Berlino alla vendita di quaranta aerei da combattimento Eurofighter ad Ankara”, scrive Gazeta Wyborcza.