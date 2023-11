◆ Ho letto l’articolo sugli stupri (Internazionale 1537) con un po’ di repulsione, perché a quindici e sedici anni ho subìto due abusi. L’argomento tuttora mi inquieta e, talvolta, mi sento ancora “colpevole”, anche se so che non dovrei. D’altro canto sono una penalista e, in quasi vent’anni di esercizio della professione, ho assistito sia donne violentate sia stupratori con il necessario livello di distacco, per garantire al meglio il diritto di difesa. L’articolo mi ha letteralmente aperto gli occhi su una circostanza: le indagini e i processi, nel nostro paese, sono ancora spesso condotti in modo cieco, con un approccio patriarcale e maschilista o, all’estremo opposto, giustizialista, senza riferimenti alle incredibili scoperte scientifiche e alle tecniche citate nell’articolo. Far conoscere le tecniche di ascolto delle vittime-testimoni e favorire la consapevolezza che certe reazioni psicofisiche apparentemente incontrollabili non sono sintomi di debolezza ma derivano dall’istinto di sopravvivenza ridurrebbe drasticamente il margine tra la verità processuale e quella storica e renderebbe i processi in qualche modo più “etici”.

Valentina