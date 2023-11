Una barca con circa 250 profughi rohingya davanti alla costa della provincia indonesiana di Aceh. Gli abitanti del villaggio di Pineung hanno rifornito di acqua e generi alimentari le persone a bordo, partite dal Bangladesh diverse settimane prima, ma gli hanno impedito di sbarcare. Le autorità hanno poi autorizzato i soccorsi dopo un appello urgente dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati. In una settimana ad Aceh sono arrivati via mare circa novecento rohingya, che vivono in Bangladesh nel campo profughi più grande del mondo dopo essere scappati dalle persecuzioni in Birmania.