La Macy’s thanksgiving day parade, la sfilata che si svolge nel giorno del ringraziamento ogni anno a New York. Il ringraziamento cade il quarto giovedì di novembre ed è una festa che risale a una cerimonia organizzata nel 1621 dai primi coloni arrivati dall’Inghilterra. Secondo i popoli nativi che vivono negli Stati Uniti, si tratta di una celebrazione dei crimini e degli espropri commessi ai danni dei loro antenati. La parata di New York, nata come attività pubblicitaria dei grandi magazzini Macy’s, si tenne per la prima volta nel 1924.