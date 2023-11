Due fratelli israeliani, Gal e Tal Almog-Goldstein, a bordo di un pulmino diretto verso una base militare a Ofakim, nel sud d’Israele. I bambini, di nove e undici anni, sono usciti dalla Striscia di Gaza dopo essere stati rilasciati da Hamas in base alla tregua concordata con Israele ed entrata in vigore il 24 novembre. Il 26 novembre sono stati liberati anche altri undici ostaggi israeliani, tra cui la loro madre e una sorella, tre tailandesi e un uomo con la doppia cittadinanza russa-israeliana. In cambio Israele ha rilasciato 39 palestinesi detenuti nelle sue carceri. Fino al 29 novembre sono stati liberati sessanta ostaggi israeliani e 180 prigionieri palestinesi. Il padre e la sorella maggiore di Gal e Tal Almog-Goldstein sono stati uccisi durante gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, insieme ad altri 1.200 israeliani.