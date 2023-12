Ecuador Alla fine di novembre un tribunale ha emesso una storica sentenza che restituisce più di 40mila ettari di terra ai sakiopai. Questo popolo amazzonico viveva nella regione al confine con il Perù, ma era stato cacciato nel 1941 in seguito al conflitto tra i due paesi. La decisione del tribunale è considerata storica perché per la prima volta si riconosce a una popolazione nativa il diritto di tornare sulla sua terra ancestrale, anche se si trova in un’area naturale protetta. Potrebbe essere un precedente importante anche per altri popoli che reclamano le loro terre.