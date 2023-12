◆ Sono nato nel 1973, lo stesso anno del golpe in Cile. Durante la mia adolescenza ci sono state tre vicende mondiali che mi facevano provare un senso di ingiustizia: la dittatura di Pinochet, il carcere di Nelson Mandela durante l’apartheid in Sudafrica e la presenza del muro di Berlino. Nel corso degli anni queste situazioni sono venute meno, anche se mi sembrava una cosa impossibile. Sono stati dei cambiamenti radicali che mi fanno pensare e sperare che le cose non necessariamente peggiorino con il passare del tempo. Leggere il numero di Internazionale Extra Cile 1973 mi ha riportato a quel periodo, a quella violenza ingiustificata, a quella mancanza di libertà, al sogno di Allende che è stato stroncato sul nascere. Mi ha colpito ritrovare nelle pagine del volume uno dei manifesti di Vicente Larrea che è tuttora presente sulle pareti di casa mia. Andrea Mugnaini

◆ Su Internazionale 1540, a pagina 113, la superficie dell’iceberg A23a è di quattromila chilometri quadrati, non metri. Su Internazionale 1539 a pagina 85 il film La chimera non è ambientato in Toscana ma nella Tuscia, tra il Lazio e l’Umbria. A pagina 60 di Internazionale 1537, il prezzo della soia è 13 dollari per sessanta chili, ed era 8,3 dollari nel 2019.