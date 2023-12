Strutture in costruzione per il 25° festival internazionale del ghiaccio e della neve di Harbin, nel nord della Cina. Durante la manifestazione, che si tiene ogni anno da dicembre a febbraio, si realizzano sculture di ghiaccio in giro per la città oltre che nelle sedi dell’evento. La cerimonia inaugurale si svolgerà il 5 gennaio 2024, ma le sculture saranno visibili già dal 17 dicembre. Ogni anno in media 18 milioni di persone visitano la città nel periodo del festival, generando ricavi per circa 4,5 miliardi di dollari.