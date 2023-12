Alcuni attivisti di Extinction rebellion hanno tinto il Canal Grande di verde con una sostanza innocua e calato uno striscione dal ponte di Rialto per denunciare il “fallimento” della conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico che era in corso negli Emirati Arabi Uniti. Ventotto persone sono state arrestate e denunciate per interruzione di pubblico servizio, violenza privata, manifestazione non autorizzata e sversamento di sostanze pericolose. Cinque attivisti hanno ricevuto un foglio di via di quattro anni da Venezia.