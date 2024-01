I festeggiamenti per il nuovo anno a Nanchino, nella provincia orientale di Jiangsu. Secondo le statistiche del ministero della cultura e del turismo, durante i tre giorni di vacanza per il capodanno ci sono stati in Cina 135 milioni di spostamenti interni, un aumento del 155,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e del 9,4 per cento rispetto al 2019, prima della pandemia di covid-19. Aumentano anche i viaggi da e per l’estero, dopo che Pechino ha deciso di allentare le restrizioni sui visti per ridare slancio al turismo.