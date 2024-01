Tom Whitwell, giornalista britannico, racconta ogni anno le 52 cose che ha imparato nei dodici mesi precedenti. Eccone alcune del 2023. A un gruppo di uccelli domestici è stato insegnato a usare un tablet per chiamarsi. Sembrano essersi divertiti e hanno stretto nuove amicizie. La crittografia psichedelica è un modo per nascondere i messaggi (di solito nei video) in modo che solo le persone che hanno assunto lsd possano decifrarli. Alcuni poliziotti messicani corrotti hanno cominciato a usare i pos per rendere più rapida la riscossione di mazzette ai posti di blocco. Nel diciannovesimo secolo lo champagne era addolcito in base ai gusti locali. I russi aggiungevano 300 grammi di zucchero, gli inglesi 50 grammi. Nel 1842 Perrier-Jouët introdusse lo champagne non zuccherato. L’esperimento fallì e la gente lo chiamò “Brut”: è il gusto di tutto lo champagne di oggi. Tre quarti degli omicidi di Chicago sono causati da discussioni animate che degenerano. Una nuova ricerca dimostra che i placebo sono efficaci per ridurre i sensi di colpa, ma funzionano meno bene sulla vergogna. Gli ombelichi finti sono tatuaggi temporanei che si applicano qualche centimetro sopra l’ombelico, dando l’illusione di avere gambe più lunghe. Solo 28 libri hanno venduto più di 500mila copie negli Stati Uniti nel 2022. Otto erano della scrittrice di romanzi rosa Colleen Hoover. Il 31 per cento dei bambini ricoverati al centro ustioni dell’università di Chicago si è scottato con i noodles istantanei. Il 40 per cento delle persone a cui è stata mostrata un’immagine photoshoppata di se stessi da bambini a bordo di una nave vichinga ha affermato di ricordare la circostanza, in realtà mai avvenuta. Gli scienziati di Singapore hanno sviluppato una minuscola batteria alimentata dal sale delle lacrime e progettata per lenti a contatto intelligenti. Nel 1992 a Los Angeles c’era una rapina in banca ogni 45 minuti. Quando l’Italia ha temporaneamente vietato ChatGpt, la produttività degli sviluppatori italiani che scrivono codice è scesa del 50 per cento. ◆