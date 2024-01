Lee Jae-myung ( nella foto ), leader del Partito democratico, è stato ferito al collo con un coltello il 2 gennaio a Busan, mentre visitava il luogo dove sorgerà un nuovo aeroporto. Il capo della principale forza d’opposizione del paese stava rispondendo alle domande dei giornalisti quando un uomo, che aveva in testa una corona di carta con scritto sopra “Sono Lee Jae-myung”, l’ha assalito. Non è ancora chiaro il movente, scrive il Korea Times, ma la polizia ha detto che intensificherà le misure di sicurezza durante le visite pubbliche di personalità in vista.