I democratici e i repubblicani al congresso degli Stati Uniti hanno annunciato di aver trovato un accordo per finanziare la spesa del governo federale ed evitare lo shutdown, cioè la parziale chiusura delle attività amministrative. L’accordo da 1.600 miliardi di dollari prevede, tra le altre cose, uno stanziamento di 886 miliardi di dollari per la difesa, un aumento del 3 per cento rispetto al 2023. Il provvedimento deve essere approvato entro il 19 gennaio, giorno in cui scadono i termini dell’accordo temporaneo che era stato approvato il 16 novembre 2023. “La misura dovrebbe passare senza problemi al senato, dove i democratici hanno la maggioranza, ma potrebbe essere bloccata dai repubblicani estremisti della camera, che chiedono più fondi per i controlli alla frontiera e pesanti tagli alla spesa”, scrive il Los Angeles Times. Nella foto: Il senatore repubblicano John Thune a Washington, il 9 gennaio 2024 ◆