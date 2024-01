Il 5 gennaio la Cina ha annunciato un’inchiesta sui sussidi assegnati dai paesi dell’Unione europea alle loro esportazioni di distillati, tra cui il cognac francese. La mossa, spiega Bloomberg, è considerata una risposta all’idea di Bruxelles di indagare sui generosi sussidi di Pechino alle esportazioni cinesi di veicoli elettrici. Non a caso il paese più coinvolto è la Francia, il cui governo è stato il principale sostenitore delle misure contro le auto elettriche asiatiche. Nei primi undici mesi del 2023 la Cina ha importato distillati europei per 1,57 miliardi di dollari e ha esportato nell’Unione europea auto elettriche per 12,7 miliardi. ◆